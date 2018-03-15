На Международном молодежном турнире по каратэ «Кубок Босфора 2018» тольяттинские спортсмены завоевали пять медалей

86

Трое из них завоевали «золото»: Мансур Магдеев в категории юношей 11 лет, вес до 50 кг, Данила Станичнов (12 лет, до 37 кг), Евгений Шекерев (18-20 лет, до 84 кг). У Кирилл Наумов «серебро» в категории кадет 14-15 лет, вес до 52 кг, а у Кирилла Кузнецова – «бронза» (16-17 лет, до 76 кг), сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.