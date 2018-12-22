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На "Металлурге" матч Дедов Морозов с детьми из самарских интернатов завершился с ничейным и дружеским счетом - 3:3

22 декабря 2018 15:05
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После игры все дети получили подарки.
На стадионе "Металлург" только что завершился матч Дедов Морозов с детьми из самарских интернатов.

Счёт ничейный и дружеский - 3:3.

После игры все дети получили подарки от "Комсомольской правды" в Самаре и "Крыльев", а также торты от Самарского БКК и горячую пиццу от "Папа Джонс", передает пресс-служба ФК "КС".



Фото:     пресс-служба ФК "КС"
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