Я нашел ошибку
Главные новости: 
Наблюдается отрицательная тенденция изменения цен на связь в России. Во всем мире цены на мобильный интернет и связь ежегодно снижаются, тогда как в России они лишь увеличиваются из года в год.
Россияне стали гораздо больше платить за связь, есть причина
Команду с победой поздравил Дмитрий Азаров.
В Тольятти сборная Россия по гандболу побеждает команду Румынии в матче квалификационного турнира к чемпионату Европы
За последние 40 лет китайцы вернули из космоса уже несколько десятков спутников, теперь начнут коммерческую эксплуатацию этой технологии.
Китай начнёт продавать многоразовые спутники
Стыковка со станцией ожидается через два дня.
С Байконура стартовала ракета, которая должна вывести пилотируемый корабль «Союз МС-08» с новым экипажем МКС
На «стену плача» в Самаре придется найти 70 млн рублей.
Большинство жителей города проголосовали за то, чтобы открыть вид на Волгу с площади Славы
В результате ​пострадали по меньшей мере семь учеников.
В одной из школ Курганской области 13-летняя девочка открыла стрельбу из пневматического пистолета, принадлежащего ее отцу
На "Лада Арене" проходит отборочный матч чемпионата Европы-2018 между женскими сборными по гандболу России и Румынии
На "Лада Арене" проходит отборочный матч чемпионата Европы-2018 между женскими сборными по гандболу России и Румынии
Две женщины-пассажиры вазовской автомашины и водитель фуры в аварии не пострадали.
Сегодня вечером в Большеглушицком районе водитель "LADA Priora" погиб при столкновении с большегрузом
сегодня  Четверг, 22 марта, 00:12
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/03:
USD 57.5
-0.2
EUR 70.57
-0.66
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На "Лада Арене" проходит отборочный матч чемпионата Европы-2018 между женскими сборными по гандболу России и Румынии

21 марта 2018 22:26
111
"Гандбол в Тольятти больше, чем гандбол. Сегодня на "Лада Арене" проходит одно из самых ожидаемых болельщиками состязаний - отборочный матч чемпионата Европы-2018 между женскими сборными России и Румынии.  Трибуны ревут!  Нашу команду поддерживает и глава региона Дмитрий Азаров", - сообщает Департамента информационной политики СО в Твиттере.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
21 марта 2018  18:05
Самаре выделят 200 млн на эксплуатацию стадиона после ЧМ-2018, заявил министр спорта РФ Павел Колобков
Самаре выделят 200 млн на эксплуатацию стадиона после ЧМ-2018, заявил министр спорта РФ Павел Колобков
  ЧМ-2018
151
21 марта 2018  17:01
Сегодня в Самаре важные гости - совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета
Представители оргкомитета «Россия-2018» и FIFA: Виден огромный прогресс в подготовке Самары к ЧМ-2018
Сегодня в Самаре важные гости - совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета "Россия-2018", которая проведет операционный визит на "Самара... ЧМ-2018
194
21 марта 2018  15:28
До Чемпионата мира каналы всех стадионов будут работать в тестовом режиме.
Оргкомитет «Россия-2018» запускает информационные каналы стадионов ЧМ-2018 в популярных мессенджерах
До Чемпионата мира каналы всех стадионов будут работать в тестовом режиме.   ЧМ-2018
120
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7025
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7567
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7420
Весь список
Спорт в регионе
21 марта 2018  23:43
Команду с победой поздравил Дмитрий Азаров.
В Тольятти сборная Россия по гандболу побеждает команду Румынии в матче квалификационного турнира к чемпионату Европы
Команду с победой поздравил Дмитрий Азаров. Спорт в регионе
47
21 марта 2018  22:26
На "Лада Арене" проходит отборочный матч чемпионата Европы-2018 между женскими сборными по гандболу России и Румынии
На "Лада Арене" проходит отборочный матч чемпионата Европы-2018 между женскими сборными по гандболу России и Румынии
  Спорт в регионе
111
21 марта 2018  21:34
В нем принимают участие спортсмены в возрасте до 24 лет.
Ирина Охотникова из Самары выиграла шпажное «золото» на первенстве России в Сочи
 В нем принимают участие спортсмены в возрасте до 24 лет.   Спорт в регионе
137
21 марта 2018  19:47
Преимущества онлайн ставок
Преимущества онлайн ставок
 Многие любители спорта, которые желают получить море удовольствия и достойные финансовые доходы делают спортивные ставки онлайн.  Спорт в регионе
38
21 марта 2018  13:38
Чемпионат по армейскому рукопашному бою ЦВО пройдет в Самаре Вход на турнир свободный.
Чемпионат по армейскому рукопашному бою ЦВО пройдет в Самаре
Вход на турнир свободный. Спорт в регионе
152
20 марта 2018  20:44
Соревнования являются отборочными перед Чемпионатом Вооруженных Сил РФ. На татами встретятся представители 22 команд, всего - 150 участников.
Чемпионат по Армейскому рукопашному бою ЦВО пройдет в Самаре
Соревнования являются отборочными перед Чемпионатом Вооруженных Сил РФ. На татами встретятся представители 22 команд, всего - 150 участников.  Спорт в регионе
332
20 марта 2018  09:50
Баскетбольная «Самара» обеспечила себе первое место по итогам регулярного чемпионата
Баскетбольная «Самара» обеспечила себе первое место по итогам регулярного чемпионата
Следующий свой матч команда проведет в четверг, 22 марта. Спорт в регионе
199
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1081
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
743
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
690
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1444
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
872
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
959
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1571
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
890
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4138
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2355
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2816
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2702
Весь список

Мероприятия
22 марта отмечается Всемирный День воды: СКС приглашают отметить праздник вместе
21 марта в Самаре отметят Навруз
21 марта в Самаре будет проведена проверка системы оповещения населения
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда