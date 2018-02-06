На Кубке России по современному пятиборью спортсмены Самарской области завоевали две медали

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В женском зачетеизначально не была в лидерах, но благодаря блестящему выступлению в лазер-ране (стрельба и бег) она вышла на первое место. В конкуре самарская спортсменка показала максимальный результат (300 очков), завоевав Кубок России.У мужчин опытный самарский пятиборец Илья Фролов стал бронзовым призером, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.