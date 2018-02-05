На Кубке России по прыжкам в воду два «серебра» у спортсмена ЦСКА/Самара Александра Белёвцева

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Дважды второе место – показатель высокого уровня подготовленности спортсменов и стабильности в выполнении прыжковых элементов. По словам Белёвцева, состав участников был очень высоким, на Кубке собрались сильнейшие российские прыгуны. Лучше всего дуэту удался последний – пятый – прыжок с 10-ти метров, который судьи оценили в 85,32 балла. Всего по итогам серии прыжков спортсмены набрали 416,70, а их отрыв от лидеров составил 6,42 балла.Сезон у прыгунов в воду сейчас в самом разгаре, в ближайшее время предстоит выступление на Гран-при в германском Ростоке и подготовка к дальнейшим стартам сезона, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.