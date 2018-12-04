На Кубке России по плаванию в категории "мастерс" житель села Красный Яр Станислав Вязовский завоевал 6 медалей

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В Саранске состоялся Кубок России по плаванию в категории "мастерс".Более 650 участников со всей России.Наш земляк, житель села Красный Яр, Станислав Федорович Вязовский завоевал 4 золота, 1 серебро, 1 бронзу!Ему - 83 года! Фантастика, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО