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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На Кубке России по маунтибайку у самарских спортсменов - три медали

27 июня 2018 17:09
121
Определились призеры Кубка России по велоспорту - маунтибайку.

У самарских спортсменов - три медали!

У мужчин 1 место - Максим Гоголев, 2 место - Павел Прядеин.

У женщин на 2 месте - Лилия Прядеин, сообщает пресс-служба МинСпорта СО.
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