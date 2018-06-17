На Фестивале болельщиков FIFA в Самаре матч между Сербией и Коста-Рикой будут смотреть фанаты из десятков стран

Посмотреть матч можно не только на трибунах стадиона, но и на самом большом экране в городе - на площади Куйбышева. Она наполнена поклонниками футбола из разных стран мира: Сербии, Коста-Рики, Америки, Австралии и других. Среди них и мексиканец Серхио Мата.- Я очень рад находиться на фестивале, это очень интересно, настоящий праздник. Большое спасибо за то, что нас так радушно приняли. На площади буду смотреть не только матч между Коста-Рикой и Сербией, но и игру Мексики. Вообще буду болеть за все латиномариканские страны. Надеюсь, они покажут хороший футбол, - поделился впечатлениями Серхио Мата.До начала матча для фанатов на сцене выступили артисты Самарского академического театра оперы и балеты, Волжского народного хора. Вечером, в 20:55 на фанфесте выступит Горан Брегович, сообщает пресс-служба облправительства.