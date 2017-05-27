На Чемпионате России тольяттинская метательница молота взяла серебро

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В Сочи завершился Командный чемпионат России по легкой атлетике. В весьма представительной компании самых опытных российских легкоатлетов Тольятти представляла метательница молота из тольяттинской СДЮСШОР «Легкая атлетика» Софья Палкина.Она стала самой юной в соревнованиях женщин-метательниц, но, тем не менее, сумела стать серебряным призером.Ее лучшая попытка – 67,91 м. Победительница – МСМК Елизавета Царева, представляющая Подмосковье и Ростовскую область, закинула снаряд на 71 метр 26 см. Кстати, это лучше необходимого норматива ИААФ для попадания на чемпионат мира в Лондон, пишет TLTgorod.