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На Чемпионате России тольяттинская метательница молота взяла серебро

27 мая 2017 12:05
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На Чемпионате России тольяттинская метательница молота взяла серебро
Софья Палкина стала самой юной в соревнованиях женщин-метательниц.

В Сочи завершился Командный чемпионат России по легкой атлетике. В весьма представительной компании самых опытных российских легкоатлетов Тольятти представляла метательница молота из тольяттинской СДЮСШОР «Легкая атлетика» Софья Палкина.

Она стала самой юной в соревнованиях женщин-метательниц, но, тем не менее, сумела стать серебряным призером.

Ее лучшая попытка – 67,91 м. Победительница – МСМК Елизавета Царева, представляющая Подмосковье и Ростовскую область, закинула снаряд на 71 метр 26 см. Кстати, это лучше необходимого норматива ИААФ для попадания на чемпионат мира в Лондон, пишет TLTgorod.
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