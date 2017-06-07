На Чемпионате России по стендовой стрельбе стрелок ЦСКА/Самара Камиль Хусаенов завоевал "бронзу"

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В третий соревновательный день мужчины разыграли медали в упражнении "дубль-трап". Бронзовую медаль сборной России и самарскому филиалу ЦСКА принес армеец Камиль Хусаенов. Вместе с партнерами по команде Артемом Мавриным и Александром Филипповым он поразил 385 мишеней из 450 возможных.Упражнение включено в программу Олимпийских Игр с 1996 года, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото пресс-службы ЦСКА/Самара