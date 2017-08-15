На ЧР по велоспорту-шоссе в гонке критериум у мужчин весь пьедестал почета заняли спортсмены Самарской области
15 августа 2017 17:15
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В гонке критериум стартовало 26 гонщиков, которым предстояло преодолеть дистанцию в 54 километра. Первую тройку финишировавших составили спортсмены Самарской области: Кирилл Зюкин, Александр Жданов, Дмитрий Самохвалов (ШВСМ №2, тренеры - А.С. Водяников, В.В.Иванов), сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
Фото sport.mstm.samregion.ru
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