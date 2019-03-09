"НОВА"одержала победу над нижневартовским «Югра-Самотлором» - 3:0
9 марта 2019 20:28
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"Нашу победу в последнем домашнем матче 24-го тура Суперлиги мы посвятили нашим прекрасным болельщицам в честь праздника!", - сказал исполнительный директор ВК "НОВА" Евгений Петропавлов, передает пресс-служба департамента информационной политики СО..
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