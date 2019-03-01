Мужскую сборную РФ по волейболу возглавил финский тренер Туомас Саммельвуо
1 марта 2019 23:56
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Финский специалист Туомас Саммелвуо назначен на пост главного тренера мужской сборной России по волейболу, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). На этом посту 43-летний финн сменит Сергея Шляпникова, передает newsru.com.
Как уточнил президент ВФВ Станислав Шевченко, нового тренера выбирали на экспертном совете из четырех кандидатов.
"Могу сказать, что вчера был экспертный совет, где были представлены программы четырех тренеров: Лоренцо Бернарди, Слободан Ковач, Александр Климкин и Саммелвуо. Были длинные дебаты, и на президиум у нас вышли Климкин и Саммелвуо. Большинством голосов назначен Туомас", - цитирует Шевченко агентство "Р-Спорт".
Туомас Саммелвуо с 2016 года является главным тереном "Кузбасса", свободно говорит на русском языке. При нем кемеровский клуб добился своего лучшего результата в чемпионате России, заняв четвертое место в сезоне-2017/18, и повторил свой лучший результат в Кубке России, выиграв серебро в 2017 году.
В клубе ранее сообщали, что финский тренер подал документы на получение российского гражданства.
Сергей Шляпников покинул пост главного тренера мужской сборной России по волейболу в середине февраля. 58-летний специалист перешел на должность руководителя долгосрочной программы подготовки мужской команды к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в России. От него ждут разработки монументальной программы развития волейбола.
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