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Мутко рассмешил Медведева обещанием «порвать всех» в футболе
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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Мутко рассмешил Медведева обещанием «порвать всех» в футболе

12 мая 2017 22:55
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Как сообщает РБК, премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросам обеспечения условий для подготовки спортивных сборных российских команд спросил вице-премьера, председателя оргкомитета «Россия-2018» Виталия Мутко о том, что будет с российским футболом. Видеоролик опубликовал телеканал «Звезда» на своем канале в YouTube.

«Мы всех порвем!» — ответил Мутко. В ответ на слова вице-премьера Медведев рассмеялся.​


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