Монтаж купола стадиона "Самара Арена" завершен

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Была проделана ювелирная работа по стыковке, с точность до миллиметра, последнего элемента купола с основной металлоконструкцией.Теперь "предстоят работы по раскружаливанию — постепенной уборке временных поддерживающих конструкций. Раскружаливание должны закончить до конца августа".