Молодёжный состав "Крыльев" победил "Краснодар" со счётом 3:2

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Молодёжный состав "Крыльев" побеждает "Краснодар" со счётом 3:2. Дубль у самарцев на счету форварда Егора Голенкова. Ещё один мяч забил сербский нападающий Ваня Вучичевич.В перерыве матча "Крылья Советов" – "Краснодар" болельщики чествовали юношей нашей команды.Футболисты 2002 года рождения в составе сборной Приволжья победили в финальном турнире Первенства России по футболу среди юношеских сборных команд субъектов Российской Федерации и межрегиональных объединений федераций футбола Российского футбольного союза.Более молодые ребята "КС-ЦПФ" 2008 года рождения побели в международном турнире "Кубок наших надежд 2018", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"