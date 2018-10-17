Молодёжная сборная России по футболу не пробилась на чемпионат Европы

95

Встреча проходила в Австрии. Хозяева одержали победу со счётом 3:2. В составе сборной России дублем отметился нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов.Таким образом, сборная России заняла третье место в своей отборочной группе, пропустив вперёд Сербию и Австрию. В финальный этап чемпионата Европы попадают команды, занявшие первые места в группах. Ещё две путёвки будут разыграны в стыковых матчах между четырьмя лучшими сборными, занявшими вторые места в своих группах.Чемпионат Европы среди футболистов, родившихся после 1 января 1996 года, пройдёт следующим летом в Италии и Сан-Марино. Турнир станет отборочным на Олимпиаду-2020 в Токио. Таким образом, сборная России пропустит уже восьмой подряд олимпийский футбольный турнир.Фото: © Российский футбольный союз/Михаил Шапаев