Молодёжная сборная России по футболу не пробилась на чемпионат Европы
17 октября 2018 14:25
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Встреча проходила в Австрии. Хозяева одержали победу со счётом 3:2. В составе сборной России дублем отметился нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов.
Таким образом, сборная России заняла третье место в своей отборочной группе, пропустив вперёд Сербию и Австрию. В финальный этап чемпионата Европы попадают команды, занявшие первые места в группах. Ещё две путёвки будут разыграны в стыковых матчах между четырьмя лучшими сборными, занявшими вторые места в своих группах.
Чемпионат Европы среди футболистов, родившихся после 1 января 1996 года, пройдёт следующим летом в Италии и Сан-Марино. Турнир станет отборочным на Олимпиаду-2020 в Токио. Таким образом, сборная России пропустит уже восьмой подряд олимпийский футбольный турнир.
Фото: © Российский футбольный союз/Михаил Шапаев
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