Молодежный состав "Крыльев" завершил первый сбор победой над командой "КС-ЦПФ" - 4:3
25 января 2019 19:57
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Матч получился наполненным жесткой борьбой и острыми моментами, в реализации которых лучше оказались игроки молодежного состава КС. Победу подопечным Владимира Кухлевского принесли мячи, забитые Косоноговым, Мухиным, Богомоловым и Босовым.
– Я доволен тем, как мы провели первый сбор. Ребята хорошо выдержали интенсивную нагрузку – тренировались дважды в день, уделяли внимание и физической подготовке, и игре. Сегодня погода для футбола была вполне приемлемая. Мы сыграли в два состава. Большое количество игроков на просмотре, конечно, повлияло на наши действия, но в целом справились. Хорошо знаю всех игроков КС-ЦПФ, за ними наш штаб тоже пристально следит. Впереди продолжение работы на вторых сборах, – сказал главный тренер молодежного состава "Крыльев" Владимир Кухлевский.
Теперь у "Крыльев Советов"-М будет несколько выходных. Возобновится подготовка команды к весенней части Первенства молодежных составов РПЛ сезона 2018-2019 30 января, в рамках второго сбора "Крылья" также будут тренироваться в Самаре, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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