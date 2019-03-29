Молодежный состав "Крыльев" уступил тульскому "Арсеналу" – 0:1
29 марта 2019 15:40
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Матч завершился победой гостей с минимальным счетом, благодаря автоголу защитника самарцев Александра Нестерова – 0:1.
С первых минут матча на поле появился форвард Ваня Вучичевич, который проходил долгое восстановление после повреждения. В матче было много борьбы и жестких стыков, за счет чего темп игры не получился быстрым. Это сказалось на количестве острых атак, которых было не так много. Свои моменты самарцы реализовать не смогли, а гости воспользовались ошибкой у ворот волжан.
Игру посетил главный тренер основной команды "Крыльев" Миодраг Божович, который ранее работал в "Арсенале", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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