Молодежный состав "Крыльев" уступил тульскому "Арсеналу" – 0:1

130

Матч завершился победой гостей с минимальным счетом, благодаря автоголу защитника самарцев Александра Нестерова – 0:1.С первых минут матча на поле появился форвард Ваня Вучичевич, который проходил долгое восстановление после повреждения. В матче было много борьбы и жестких стыков, за счет чего темп игры не получился быстрым. Это сказалось на количестве острых атак, которых было не так много. Свои моменты самарцы реализовать не смогли, а гости воспользовались ошибкой у ворот волжан.Игру посетил главный тренер основной команды "Крыльев" Миодраг Божович, который ранее работал в "Арсенале", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"