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Молодежный состав "Крыльев" уступил тульскому "Арсеналу" – 0:1

29 марта 2019 15:40
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Матч завершился победой гостей с минимальным счетом, благодаря автоголу защитника самарцев Александра Нестерова – 0:1.
В рамках 21-го тура молодежного Первенства РПЛ резервисты "Крыльев Советов" принимали на главном поле "Металлурга" тульский "Арсенал".

Матч завершился победой гостей с минимальным счетом, благодаря автоголу защитника самарцев Александра Нестерова – 0:1.

С первых минут матча на поле появился форвард Ваня Вучичевич, который проходил долгое восстановление после повреждения. В матче было много борьбы и жестких стыков, за счет чего темп игры не получился быстрым. Это сказалось на количестве острых атак, которых было не так много. Свои моменты самарцы реализовать не смогли, а гости воспользовались ошибкой у ворот волжан.

Игру посетил главный тренер основной команды "Крыльев" Миодраг Божович, который ранее работал в "Арсенале", передает пресс-служба ФК "КС".



Фото:    пресс-служба ФК "КС"



 
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