Молодежный состав "Крыльев советов" уступил "Зениту" – 1:2
28 октября 2018 21:16
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"Крылья Советов"-м – "Зенит"-м – 1:2 (1:1)
Голы: Вучичевич, (1:0); Плотников, (1:1); Першин, (1:2), передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: ФК "КС"
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