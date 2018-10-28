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Молодежный состав "Крыльев советов" уступил "Зениту" – 1:2

28 октября 2018 21:16
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Голы: Вучичевич, (1:0); Плотников, (1:1); Першин, (1:2).
Первенство молодежных команд клубов Премьер-лиги. 12 тур.

"Крылья Советов"-м – "Зенит"-м – 1:2 (1:1)

Голы: Вучичевич,  (1:0); Плотников,  (1:1); Першин, (1:2), передает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:   ФК "КС"
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