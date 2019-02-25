Молодежный состав "Крыльев" одержал победу над чешским клубом "Фридек-Мистек" - 1:0
25 февраля 2019 21:06
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Гол забил Грязин на 32 минуте, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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