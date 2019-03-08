Молодежный состав "Крыльев Советов" сыграл вничью с красноярским "Енисеем" – 1:1

42

Перед началом матча наша молодежная команда сделала общее памятное фото с живой легендой "Крыльев" – Виктором Карповым, которому на днях исполнилось 92 года.Игра началась с минуты молчания в память о дикторе и знаменитом голосе "Металлурга" – Викторе Николаевиче Горельченко, которого не стало в конце прошлого года. Состав нашей команды в знак памяти и уважения к диктору зачитал его сын Максим.Игра получилась боевой.На 14 минуте матча "Крылья" вывел вперед защитник Александр Нестеров -1:0.У красноярцев отличился Сахаров - 1:1.Следующий матч наша команда проведет 14 марта на выезде с махачкалинским "Анжи", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"