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Молодежный состав "Крыльев Советов" одержал победу над "Краснодаром" - 4:0

6 апреля 2019 15:37
97
Молодежный состав
Первенство молодежных составов. 22 тур.

"Краснодар"-м – "Крылья Советов"-м – 0:4 (0:0).

6 апреля 2019 года. Краснодар. Стадион академии ФК "Краснодар".

Голы: Новиков, 48’ (0:1); Голенков, 51’ (0:2); Котин, 53’ (0:3); Вучичевич, 89' (0:4), передает пресс-служба ФК "КС".



Фото:     пресс-служба ФК "КС"


 
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