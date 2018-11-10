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Молодежный состав "Крыльев Советов" обыграл грозненский "Ахмат" – 2:1

10 ноября 2018 17:56
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10 ноября 2018 года. Самара. Стадион
10 ноября 2018 года. Самара. Стадион "Металлург". 

Первенство молодежных команд клубов Премьер-лиги. 14 тур.

"Крылья Советов"-м – "Ахмат"-м (Грозный) – 2:1.

Голы: 60 Нестеров, 12’ (1:0); 69 Голенков, 20’ (2:0); 27 Умаев, 44' (2:1).

10 ноября 2018 года. Самара. Стадион "Металлург", передает пресс-служба ФК "КС".



Фото:   ФК "КС"

 
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