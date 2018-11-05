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Молодежный состав "Крыльев Советов" на выезде разгромил "Уфу" - 5:0

5 ноября 2018 13:33
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Победу принесли покер Егора Голенкова и гол Артёма Сапова.
Первенство молодежных команд клубов Премьер-лиги. 13 тур

"Уфа"-м – "Крылья Советов"-м – 0:5 (0:4)

Голы: Голенков, 8' (0:1);  Сапов, 14' (0:2); Голенков, 17' (0:3); Голенков, 24' (0:4); Голенков, 77' (0:5).

Форвард "Крыльев" Егор Голенков сразу после победного матча поделился своими эмоциями:

– Рад, что сегодня победили, а мне удалось забить сразу четыре гола, но на самом деле моментов мы создали больше – на два или три матча вперед. Так что немного обидно, что реализовали не все, нужно забивать свои моменты...Хочу стать лучшим бомбардиром молодежного Первенства и попасть в основную команду "Крыльев".

5 ноября. Уфа. Стадион "Нефтяник", передает пресс-служба ФК "КС".



Фото:    пресс-служба ФК "КС"


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