Молодежный состав "Крыльев Советов" на выезде разгромил "Уфу" - 5:0

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"Уфа"-м – "Крылья Советов"-м – 0:5 (0:4)Голы: Голенков, 8' (0:1); Сапов, 14' (0:2); Голенков, 17' (0:3); Голенков, 24' (0:4); Голенков, 77' (0:5).Форвард "Крыльев" Егор Голенков сразу после победного матча поделился своими эмоциями:– Рад, что сегодня победили, а мне удалось забить сразу четыре гола, но на самом деле моментов мы создали больше – на два или три матча вперед. Так что немного обидно, что реализовали не все, нужно забивать свои моменты...Хочу стать лучшим бомбардиром молодежного Первенства и попасть в основную команду "Крыльев".5 ноября. Уфа. Стадион "Нефтяник", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"