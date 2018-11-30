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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Молодежный состав "Крыльев Советов" на выезде разгромил "Оренбург" - 3:0

30 ноября 2018 16:49
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После этой победы молодежный состав
В заключительном гостевом матче года молодежная команда "Крыльев" встречалась с "Оренбургом". Игра проходила на стадионе "Газовик". Перед игрой были проведены замеры температуры у поля - термометр показал -15 градусов. Совместно с представителями команд было принято решение о проведении матча.

На 3 минуте матча "Крылья" вышли вперед, благодаря точному удару Александра Босова. Через 15 минут преимущество удвоил Данила Смирнов. Во втором тайме Максим Мухин довел счет до разгрома - 3:0.

После этой победы молодежный состав "Крыльев" занимает 4 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков, передает пресс-служба ФК "КС".



Фото:   пресс-служба ФК "КС"


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