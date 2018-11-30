Молодежный состав "Крыльев Советов" на выезде разгромил "Оренбург" - 3:0
30 ноября 2018 16:49
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На 3 минуте матча "Крылья" вышли вперед, благодаря точному удару Александра Босова. Через 15 минут преимущество удвоил Данила Смирнов. Во втором тайме Максим Мухин довел счет до разгрома - 3:0.
После этой победы молодежный состав "Крыльев" занимает 4 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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