Молодежные составы "Крыльев Советов" и "Терека" сыграли вничью - 2:2
20 мая 2017 22:02
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Голы: Два мяча забил Умаев ("Терек")); по одному - Ежов, Киреев ("Крылья Советов").
"Крылья Советов" - м завершили сезон на 11-м месте.
Фото ФК "КС"
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