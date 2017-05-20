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Молодежные составы "Крыльев Советов" и "Терека" сыграли вничью - 2:2

20 мая 2017 22:02
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20 мая . Самара. Стадион "Металлург". 

Голы: Два мяча забил Умаев ("Терек")); по одному - Ежов, Киреев ("Крылья Советов").

"Крылья Советов" - м завершили сезон на 11-м месте.

Фото ФК "КС"

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