Молодежная сборная России по гандболу потеряла серебро чемпионата Европы из-за допинга
19 января 2018 21:23
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Все три спортсменки были уличены в употреблении мельдония. Этот препарат был включен в список запрещенных с 1 января 2017 года. Одна из гандболисток сдала положительную допинг-пробу во время группового раунда турнира, остальные – в финальной части чемпионата Европы.
Дисциплинарная комиссия EHF приняла во внимание, что спортсменки принимали запрещенный препарат не намеренно и не ставили целью с помощью запрещенных веществ улучшить собственные результаты. Тем не менее, все три спортсменки были дисквалифицированы на 20 месяцев. Срок дисквалификации отсчитывается с 12 сентября 2017 года.
Результаты, показанные спортсменками на чемпионате Европы, были аннулированы. Поскольку в нарушении антидопинговых правил были уличены более двух спортсменок, также были аннулированы и результаты команды.
Российская федерация гандбола может подать апелляцию на это решение EHF. Крайний срок подачи апелляции – 26 января.
Фото: imago sportfotodienst/ Globallookpress.com
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