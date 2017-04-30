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Молодежная команда "Крыльев Советов" победила "Оренбург" - 3:1

30 апреля 2017 17:38
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Самара. Стадион
РОСГОССТРАХ Первенство молодежных составов. 26 тур. Самара. Стадион "Металлург". 

Голы: Козлов, Богомолов, Визнович (пен.), Набатов.

Судьи: Синянский (Ярославль), Самонов (Самара), Купцов (Самара).

Фото   ФК "КС"

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