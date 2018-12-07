Молодежка "Крыльев" завершила год, впервые сыграв вничью с "Ростовом" - 0:0

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Владимир Кухлевский: "Мы должны были побеждать сегодня. Были все моменты для этого. Хочу поблагодарить всю команду за выступление, ребята бились, старались. Мы стараемся играть через мяч, комбинационно."Заключительный матч года для нашей молодёжной команды окончен со счётом 0:0. До встречи весной, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"