Молодежка "Крыльев" - "Химик-Август" – 2:3

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В рамках подготовки к весенней части Молодежного Первенства РПЛ подопечные Владимир Кухлевского провели контрольный матч с опытной командой "Химик-Август" из поселка Вурнары. Игра получилась яркой и завершилась с боевым счетом – 2:3. Стоит отметить, что в составе соперника играет несколько футболистов, выступавших в составе молодежной команды "Крыльев" и тольяттинской "Лады".Игра получилась интересной для болельщиков – обе команды много атаковали, создавая моменты у чужих ворот. Правда в первой половине матча гол случился лишь однажды. У "Крыльев" отличился Тявин – 1:0 в пользу самарцев после первых 45 минут.Настоящие баталии развернулись на поле во второй половине игры. На 57 минуте игрок "Химика" Пащенко сравнял счет, а через четыре минуты Бурмаков вывел команду гостей вперед. Стоит отметить, что молодежный состав "Крыльев" рук не опустил и сравнял счет – Богомолов реализовал пенальти за 10 минут до конца игры. Увы, удержать ничью самарцы не смогли, за несколько минут до финального свистка у "Химика" победную точку поставил Аксьоненко.Свой второй сбор в Самаре молодежный состав "Крыльев" завершат 10 февраля. Третий заключительный подготовительный сбор команда проведет в Турции, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"