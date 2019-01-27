Миодраг Божович подвел итоги первого сбора в ОАЭ
27 января 2019 16:02
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– Первый сбор всегда самый важный, потому что все игроки приезжают после отдыха и нужно подтягивать кондиции. Мы все поработали на первом сборе очень хорошо. Игроки получили аэробную и физическую подготовку. Все получили одинаковую нагрузку. Слава Богу, удалось пройти первый сбор без больших потерь – повреждения есть только у Мияйловича и Вучичевича, остальные здоровы. На втором сборе команде будет легче физически, потому что игроки привыкнут к нагрузкам.
– "Крылья" обыграли крепких соперников. Какую пищу это дает тренерскому штабу?
– Это ни о чем не говорит. Сейчас команды находятся в одинаковом физическом состоянии. Конечно, хорошо, что мы выиграли. Для менталитета это полезно, но большое значение этому придавать не стоит.
– Зимой в команду пришло несколько новых игроков. Конкуренция выросла. Как тренер вы счастливы или вам тяжело выбирать оптимальный состав?
– Эти игроки усилили "Крылья". Конкуренция это хорошо, она заставляет всех работать над собой, стремиться быть лучше. Это идет нам на пользу.
– Чем второй и третий сборы будут отличаться от этого?
– Прежде всего, интенсивностью и скоростями. И, конечно же, нам предстоит много тактической работы, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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