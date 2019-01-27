Миодраг Божович подвел итоги первого сбора в ОАЭ

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– Первый сбор всегда самый важный, потому что все игроки приезжают после отдыха и нужно подтягивать кондиции. Мы все поработали на первом сборе очень хорошо. Игроки получили аэробную и физическую подготовку. Все получили одинаковую нагрузку. Слава Богу, удалось пройти первый сбор без больших потерь – повреждения есть только у Мияйловича и Вучичевича, остальные здоровы. На втором сборе команде будет легче физически, потому что игроки привыкнут к нагрузкам.– Это ни о чем не говорит. Сейчас команды находятся в одинаковом физическом состоянии. Конечно, хорошо, что мы выиграли. Для менталитета это полезно, но большое значение этому придавать не стоит.– Эти игроки усилили "Крылья". Конкуренция это хорошо, она заставляет всех работать над собой, стремиться быть лучше. Это идет нам на пользу.– Прежде всего, интенсивностью и скоростями. И, конечно же, нам предстоит много тактической работы, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"