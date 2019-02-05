Миодраг Божович: Я хочу, чтобы команда играла повеселее, это очень важно для болельщиков
5 февраля 2019 22:43
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– Миодраг, на первом сборе команда обычно работает над "физикой". Сейчас, по прошествии части второго сбора, можете оценить результаты этой подготовки?
– Мы все сборы работаем на физику, и даже когда играем в Чемпионате, эта работа тоже ведется. В первом контрольном матче турецкого сбора одна группа футболистов сыграла 90 минут. Не могу сказать, что они готовы на 100%, но сыграли ребята неплохо, и хорошо бегали. С "Партизаном" будет играть другая группа футболистов, которая тоже проведет весь матч. Нам нужно, чтобы все игроки получили одинаковую нагрузку.
– Как вы оцениваете результаты контрольных игр?
– По своему опыту могу сказать, что все бывает по-разному. Иногда команда выигрывает на сборах, но случаются трудности в Чемпионате, и наоборот. Все соперники готовы по-разному. Кто-то раньше нас начинает играть в Чемпионате, кто-то позже. Делать какие-то выводы очень трудно, но думаю, что лучше побеждать. Настроение поднимается, ведь это спорт, это футбол, и всегда лучше выигрывать.
– В Белеке на сборах находится много команд. По какому принципу вы выбирали соперников?
– Достаточно сложно выбирать команду на контрольный матч. Первые игры на сборах должны быть с соперниками, которые ниже по уровню. Я бы хотел команды попроще, но такой возможности не было.
– "Крылья" сыграют с "Партизаном". Будет ли для вас эта игра носить хоть сколько-нибудь принципиальный характер, учитывая вашу работу в "Црвене Звезде" несколько лет назад?
– Для меня это не принципиальная игра. Я сейчас работаю в другом Чемпионате. "Партизан" – это одна из сильнейших команд в Сербии, и было бы неплохо их обыграть. Но я прежде всего хочу, чтобы ребята отработали эту игру, как тренировку, и чтобы никто не травмировался.
– Команда этой зимой существенно обновилась. Насколько вы довольны тем, как новички влились в "Крылья Советов"?
– Трое игроков из шести уже работали со мной. Это Шишкин, Самедов и Джано. Зиньковский, Карпов и Тимофеев – нет. Но большую часть времени на тренировках мы работаем с мячом, и я думаю, что им интересно. Думаю, что эти футболисты для нас – серьезное усиление и они помогут нам выполнить задачу.
– Шишкин, Самедов и Джано в "Крыльях" будут выполнять те же роли, что у них были при вашем руководстве в других командах? И насколько эти игроки поменялись с тех пор, как вы с ними работали?
– Поменялись? Стали старше (улыбается). А так они будут играть на тех позициях, на которых привыкли. Это опытные игроки. Дай Бог им здоровья и без травм. Они свою задачу, я думаю, выполнят.
– Многие команды сейчас играют в оборонительный футбол и добиваются результата. Вы принимаете такой футбол или продолжите играть в атаку, как всегда любили?
– Я хочу, чтобы команда играла повеселее. Это очень важно для болельщиков. Нужно не только выигрывать, но и показывать красивый футбол, чтобы болельщики приходили и поддерживали нас. Для нас это очень-очень важно.
– Вы уже держите в голове первую официальную игру года с "Локомотивом", или пока слишком рано думать о ней?
– Мы не готовимся специально к противнику. Мы будем стараться играть так, как сами должны. Понятно, что "Локомотив" – хорошая команда, периодически я думаю об этой игре. Но сейчас для нас главное, чтобы все хорошо подготовились и никто не травмировался. А по "Локомотиву" еще сложно делать выводы – турнир в Катаре, в котором они приняли участие, я не смотрел, потому что команды в это время еще физически не готовы, это больше контрольные матчи.
– Насколько вы сейчас определились со стартовым составом, который начнет Чемпионат весной?
– Может, есть еще 1-2 дилеммы по составу, но с большей частью игроков стартового состава я уже определился, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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