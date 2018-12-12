Миодраг Божович: Настоящие "Крылья" вы увидите после зимних сборов

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– В любой ситуации важно побеждать. Но нам не хватает очков, мы находимся в зоне стыковых матчей, было очень важно выиграть эту игру и спокойно подготовиться к весне, которая, будет сложной, наверняка. Но я надеюсь, мы сможем избежать стыковых матчей.– Очки были нужны и нам, и Ростову, который бьется за самые высокие места. Я не хотел как-то особо настраивать своих игроков на этот матч, они сами прекрасно понимают, в какой ситуации мы находимся. Поэтому и вышли на эту игру как на последний бой. Молодцы, справились.– Нет, думаю, у нас в чемпионате России любая игра сложная. Нет команды, которая становится легкой добычей для соперников.– Поле было хорошее. Температура была около -4, -5, поэтому, играть было можно.– Мы старались перестроить игру команды. Где-то успели, где-то нет. Например, в матче с "Уфой", который мы выиграли, соперник нас "возил" где-то 30 минут, мы были ближе к поражению. В общем, иногда везло, иногда нет. Мы сейчас на том месте, которое заслуживаем. Надеюсь, будет лучше.– Мнение о футболистах меняется, и это нормально. Разные вещи – когда видишь игрока только во время матча и когда общаешься с ним каждый день. Есть игроки, мнение о которых изменилось в худшую строну, а есть – в лучшую. Из всех, с кем работали, могу выделить Шейдаева – он заслуживает больших шансов, чем ему давали. Надеюсь, будет возможность это изменить.– Везде, где я оказываюсь, люди меня узнают. Могу сказать, гулять по городу мне сложно. Самара действительно футбольный город. Я это понял еще в 2008 году, когда впервые приехал сюда с "Амкаром". Старый "Металлург" был заполнен болельщиками, которые поддерживали свою команду очень хорошо.– Четыре-пять, может быть, шесть игроков. Кто-то уедет, кто-то приедет. Футбольный клуб – это трудная работа. Идет селекция. Команда строится. В Самаре хотят создать коллектив, который был бы боеспособен и занимал лучшие места, чем сейчас.– Настоящие "Крылья", надеюсь, увидим с возобновлением Чемпионата, времени достаточно. Мы уже изменили схему игры, состав. Так что кардинальных изменений не будет, продолжаем работу. Игроки, которые приедут, должны нас усилить, и уже с ними будем выглядеть лучше.Фото: пресс-служба ФК "КС"