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Миодраг Божович: Настоящие "Крылья" вы увидите после зимних сборов
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Миодраг Божович: Настоящие "Крылья" вы увидите после зимних сборов

12 декабря 2018 19:33
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Главный тренер нашей команды Миодраг Божович подвёл промежуточные итоги первой части Чемпионата.
Главный тренер нашей команды Миодраг Божович подвёл промежуточные итоги первой части Чемпионата, передает пресс-служба ФК "КС".

"Крылья" завершили год победой над "Ростовом", насколько важно уйти на перерыв, победив?

– В любой ситуации важно побеждать. Но нам не хватает очков, мы находимся в зоне стыковых матчей, было очень важно выиграть эту игру и спокойно подготовиться к весне, которая, будет сложной, наверняка. Но я надеюсь, мы сможем избежать стыковых матчей.

Матч выдался очень эмоциональным. Какое внимание вы уделяете психологии игроков именно с точки зрения настроя на игру, бойцовских качеств и уверенности?

– Очки были нужны и нам, и Ростову, который бьется за самые высокие места. Я не хотел как-то особо настраивать своих игроков на этот матч, они сами прекрасно понимают, в какой ситуации мы находимся. Поэтому и вышли на эту игру как на последний бой. Молодцы, справились.

Можно сказать, что игра с "Ростовом" была самой сложной для вас в качестве главного тренера "Крыльев"?

– Нет, думаю, у нас в чемпионате России любая игра сложная. Нет команды, которая становится легкой добычей для соперников.

8 декабря – не очень подходящее время для футбола. Как оцените условия, в которых играли команды?

– Поле было хорошее. Температура была около -4, -5, поэтому, играть было можно.

В чем была основная причина неудач, и, наоборот, успехов "Крыльев" в матчах под вашим руководством. Или нужно рассматривать все причины только в совокупности?

– Мы старались перестроить игру команды. Где-то успели, где-то нет. Например, в матче с "Уфой", который мы выиграли, соперник нас "возил" где-то 30 минут, мы были ближе к поражению. В общем, иногда везло, иногда нет. Мы сейчас на том месте, которое заслуживаем. Надеюсь, будет лучше.

Перед тем, как возглавить "Крылья", вы наверняка узнавали информацию об игроках и смотрели матчи команды. Насколько изменилось ваше представление о футболистах после работы с ними? Если это возможно, расскажите персонально о нескольких игроках.

– Мнение о футболистах меняется, и это нормально. Разные вещи – когда видишь игрока только во время матча и когда общаешься с ним каждый день. Есть игроки, мнение о которых изменилось в худшую строну, а есть – в лучшую. Из всех, с кем работали, могу выделить Шейдаева – он заслуживает больших шансов, чем ему давали. Надеюсь, будет возможность это изменить.

Возглавив команду, вы отметили, что Самара – футбольный город. Насколько вы прочувствовали это на себе на данный момент?

– Везде, где я оказываюсь, люди меня узнают. Могу сказать, гулять по городу мне сложно. Самара действительно футбольный город. Я это понял еще в 2008 году, когда впервые приехал сюда с "Амкаром". Старый "Металлург" был заполнен болельщиками, которые поддерживали свою команду очень хорошо.

Вероятно, состав "Крыльев" зимой претерпит некоторые изменения. Насколько масштабными они будут?

– Четыре-пять, может быть, шесть игроков. Кто-то уедет, кто-то приедет. Футбольный клуб – это трудная работа. Идет селекция. Команда строится. В Самаре хотят создать коллектив, который был бы боеспособен и занимал лучшие места, чем сейчас.

Сборы самарской команды начнутся 14 января. Вам достаточно полутора месяцев, что будут до возобновления Чемпионата, чтобы сделать команду такой, какой вы ее хотите видеть? Если можно так сказать, когда вы и мы увидим настоящие "Крылья" Божовича?

– Настоящие "Крылья", надеюсь, увидим с возобновлением Чемпионата, времени достаточно. Мы уже изменили схему игры, состав. Так что кардинальных изменений не будет, продолжаем работу. Игроки, которые приедут, должны нас усилить, и уже с ними будем выглядеть лучше.


Фото:  пресс-служба ФК "КС"


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