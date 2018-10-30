Минспорта приостановило аккредитацию Федерации бокса Самарской области

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Основанием для такого решения названо несоблюдение требований части 9-й статьи 13 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» и порядка госаккредитации. Какие именно положения этих документов нарушила Федерация, в документе не уточняется. Между тем, ч.9 ст.13 закона предполагает достаточно широкий спектр нарушений, за которые следует приостановка деятельности — от степени активности в развитии своего вида спорта до выявления фактов противоправного влияния на результаты соревнований, организованные данной организацией.Еще в мае самарская федерация была исключена из Федерации бокса России, а вместо нее появилась другая — «Самарская областная федерация бокса» во главе с Сергеем Каревым. Руководитель же исключенной федерации, именитый тренер Василий Шишов (на фото) заявил тогда «Самарскому обозрению», что российская федерация даже не уведомила его о своем решении — письмо об исключении она направила в министерство спорта региона. Ведомство Дмитрия Шляхтина тогда дополнительно запросило Москву и получило ответ, что причина исключения — в том, что в регионе «плохо проводятся соревнования».