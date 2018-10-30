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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Минспорта приостановило аккредитацию Федерации бокса Самарской области

30 октября 2018 18:25
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Основанием для такого решения названо несоблюдение требований части 9-й статьи 13 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» и порядка госаккредитации.
Федерации бокса Самарской области (ФБСО) приостановлена государственная аккредитация по виду спорта «бокс». Приказ об этом 26 октября подписал врио министра спорта региона Дмитрий Шляхтин. Для устранения нарушений ФБСО дано полгода, передает «СО» ОНЛАЙН.

Основанием для такого решения названо несоблюдение требований части 9-й статьи 13 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» и порядка госаккредитации. Какие именно положения этих документов нарушила Федерация, в документе не уточняется. Между тем, ч.9 ст.13 закона предполагает достаточно широкий спектр нарушений, за которые следует приостановка деятельности — от степени активности в развитии своего вида спорта до выявления фактов противоправного влияния на результаты соревнований, организованные данной организацией.

Еще в мае самарская федерация была исключена из Федерации бокса России, а вместо нее появилась другая — «Самарская областная федерация бокса» во главе с Сергеем Каревым. Руководитель же исключенной федерации, именитый тренер Василий Шишов (на фото) заявил тогда «Самарскому обозрению», что российская федерация даже не уведомила его о своем решении — письмо об исключении она направила в министерство спорта региона. Ведомство Дмитрия Шляхтина тогда дополнительно запросило Москву и получило ответ, что причина исключения — в том, что в регионе «плохо проводятся соревнования». 
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