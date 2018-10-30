Минспорта приостановило аккредитацию Федерации бокса Самарской области
30 октября 2018 18:25
110
Основанием для такого решения названо несоблюдение требований части 9-й статьи 13 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» и порядка госаккредитации. Какие именно положения этих документов нарушила Федерация, в документе не уточняется. Между тем, ч.9 ст.13 закона предполагает достаточно широкий спектр нарушений, за которые следует приостановка деятельности — от степени активности в развитии своего вида спорта до выявления фактов противоправного влияния на результаты соревнований, организованные данной организацией.
Еще в мае самарская федерация была исключена из Федерации бокса России, а вместо нее появилась другая — «Самарская областная федерация бокса» во главе с Сергеем Каревым. Руководитель же исключенной федерации, именитый тренер Василий Шишов (на фото) заявил тогда «Самарскому обозрению», что российская федерация даже не уведомила его о своем решении — письмо об исключении она направила в министерство спорта региона. Ведомство Дмитрия Шляхтина тогда дополнительно запросило Москву и получило ответ, что причина исключения — в том, что в регионе «плохо проводятся соревнования».
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
27 октября 2018 13:01
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
481
26 октября 2018 22:43
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. ЧМ-2018
359
22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
825
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7602
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8143
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7894
Спорт в регионе
30 октября 2018 19:31
Среди болельщиков - и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Спорт в регионе
61
30 октября 2018 18:25
Основанием для такого решения названо несоблюдение требований части 9-й статьи 13 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» и порядка госаккредитации. Спорт в регионе
109
30 октября 2018 12:43
Игры пройдут в «МТЛ Арене», вход для болельщиков свободный. Спорт в регионе
139
30 октября 2018 11:29
В соревнованиях принимает участие 372 дзюдоиста из 64 стран мира. Спорт в регионе
159
30 октября 2018 11:20
Это самые массовые соревнования по подводному спорту в России. Спорт в регионе
157
30 октября 2018 09:27
Матч на "Самара Арене" стал самым вторым по посещаемости в туре. Спорт в регионе
196
29 октября 2018 23:46
"С такой игрой и поддержкой болельщиков будет результат! " Спорт в регионе
268
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
448
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
576
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
558
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
607
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
551
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1095
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
874
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1252
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1313
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2426
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1823
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1995
Мероприятия