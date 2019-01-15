Минспорта области: информация о выплате 67 млн рублей несуществующим тренерам недействительна

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Министерство спорта прокомментировало эту информацию:- Министерство признает факт наличия ряда недостатков и нарушений в финансово-хозяйственной деятельности ЦСП, выявленных СП по результатам проверки. Работа по их устранению была начата после получения ЦСП акта проверки и продолжается в настоящее время, - говорится в сообщении ведомства.Однако не со всеми выводами Счетной палаты Минспорта согласно. Так, министерство не признает необоснованности расходования бюджетных средств. Что касается наличия свободных вакансий, то субсидии расходовались в соответствии с отраслевым положением об оплате труда.- Плановые расходы ЦСП на ФОТ работников формируются с учетом предельного штатного расписания ЦСП, утвержденного постановлением Правительства Самарской области, и поэтапного набора персонала на новые спортивные объекты, передаваемые в оперативное управление ЦСП, - сообщили в Минспорта.Кроме того, в некоторых СМИ сообщалось, что в Центре выплачивали зарплату тренерам, не работающим в учреждении. Министерство обращает внимание, что это не соответствует действительности.