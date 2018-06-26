Между делегацией швейцарских СМИ и командой Самарской области состоялся турнир по боулингу
26 июня 2018 17:11
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В состав команды Самарской области вошли представители правительства Самарской области, администрации Тольятти, известные спортсмены, в частности, чемпионка Олимпийских игр 2016 года по гандболу Ирина Близнова.
От швейцарской стороны в турнире приняли участие сотрудники общественной организации «Швейцарское общество радио и телевидения» и ежедневного франкоязычного издания «Матэн» (г. Лозанна).
Участников турнира поприветствовал руководитель управления физической культуры и спорта Тольятти Александр Герунов, он отметил
успешное выступление на ЧМ-2018 и сборной команды России, и сборной команды Швейцарии, а также обоюдное желание болельщиков обеих стран увидеть указанные команды в финале. Также
участников поприветствовал руководитель департамента инвестиционной‚ инновационной политики и внешнеэкономических связей областного министерства экономического развития, инвестиций и торговли Алексей Ильметов, подчеркнув важность налаживания всестороннего сотрудничества Самарской области со Швейцарской Конфедерацией.
В ходе турнира по боулингу между представителями Самарской области и сотрудниками средств массовой информации Швейцарии состоялся обмен контактами, что является важной составляющей в развитии взаимодействия между двумя странами, сообщает пресс-служба облправительства.
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