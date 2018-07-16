Медведев заявил о начале новой эпохи для российского футбола

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​«Для российского футбола, я это говорил во время общения с футболистами, чемпионат открыл новую эпоху, совершенно очевидно», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами, поблагодарив футболистов, тренера российской сборной Станислава Черчесова и всех, кто «работал на игру», за отличную работу.​Глава правительства выразил уверенность, что ЧМ-2018, за время которого Россию посетили более 3 млн иностранных туристов, улучшит восприятие страны за рубежом.«Уверен, что абсолютное большинство увезли из России только хорошее впечатление», — сказал Медведев.Правительству же России, по словам Медведева, теперь предстоит решить, что делать с новыми стадионами и другими объектами, построенными специально для проведения ЧМ. Рассмотреть этот вопрос планируется в ближайшее время.​«Чемпионат позади, поэтому мы должны подумать о том, что делать дальше. Как известно, есть тема, связанная с наследием чемпионата, это вопрос, который в ближайшее время будет рассматриваться», — сказал премьер.Сборная России на ЧМ-2018 года впервые в своей истории вышла из группы, после чего дошла до четвертьфинала, где встретилась со сборной Хорватии и проиграла борьбу за выход в полуфинал только в серии послематчевых пенальти.