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Матч ветеранов сборной России и "Крыльев" открыл обновленное поле "Металлурга": самарская команда победила – 5:4

28 октября 2018 23:01
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Матч получился ярким на события – 9 забитых голов и 2 нереализованных пенальти.
Сегодня вечером на главном поле стадиона "Металлург" состоялся товарищеский матч между командами ветеранов сборной России и футбольного клуба "Крылья Советов". Эта встреча стала первой для обновленного после реконструкции поля и началась сразу после игры молодежных составов "Крыльев" и "Зенита", так что болельщики получили сразу два футбольных зрелища подряд.

За ветеранов сборной России на поле вышли такие известные игроки как Александр Филимонов, Сергей Горлукович, Юрий Ковтун, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Ананко, Эрик Яхимович, Александр Шмарко, Дмитрий Кузнецов, Валерий Кечинов, Валерий Шмаров, Сергей Кирьяков, Эдуард Маркаров, Олег Карнаухов и Альберт Осколков. Руководил сборной Александр Мирзоян.

В составе ветеранов "Крыльев" были собраны не менее именитые игроки – Юрий Шишкин, Василий Мазур, Андрей Резанцев, Нериус Бараса, Александр Орешников, Динар Шарипов, Олег Гордеев, Антон Бобер, Сергей Корчагин, Рустям Фахрутдинов, Андрей Чебураев, Иван Седенков, Сергей Шмонин, Владимир Филиппов, Равиль Валиев и Владимир Маклашов.

Матч получился ярким на события – 9 забитых голов и 2 нереализованных пенальти. Ветераны самарской команды оказались сильнее – 5:4. Дубль на счету Нериуса Барасы, еще по голу забили Владимир Маклашов, Олег Гордеев и Сергей Корчагин. В составе сборной России хет-трик оформил Сергей Кирьяков, еще однажды отличился Эрик Яхимович. Также стоит отметить вклад в победу самарских ветеранов игру вратаря Юрия Шишкина, который отбил 11-метровый удар.

Перед игрой команда ветеранов сборной России вручила игровую футболку директору Фонда поддержки и развития футбола Самарской области Игорю Поварову, поблагодарив за отличный повод встретиться на "Металлурге", с которым связано много воспоминаний не только у ветеранов "Крыльев":

– Самара всегда была футбольным городом. Конечно же, "Металлург" по 90-м годам я помню очень хорошо, ведь здесь на наши матчи собиралось много болельщиков, когда я приезжал с "Локомотивом" и "Спартаком", – отметил Сергей Горлукович.

– Спасибо организаторам, руководству "Крыльев" за возможность собраться вместе и провести такой замечательный матч. Всегда очень нравилось приезжать в Самару. Матчей было очень много, но "Металлург" всегда вспоминаю по-доброму, атмосфера здесь всегда была особенной, – поделился эмоциями с www.KC-CAMAPA.ru другой ветеран сборной России – Юрий Ковтун.

В перерыве товарищеского матча были разыграны билеты на завтрашний матч "Крыльев" и "Зенита". Чтобы их выиграть, нужно было забить гол с середины поля. После матча любой желающий мог сделать фото с легендами 80-х и 90-х годов, передает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:   ФК "КС"
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