Матч ветеранов сборной России и "Крыльев" откроет новое поле на "Металлурге"
23 октября 2018 19:26
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На новое поле выйдут прославленные ветераны в возрастной категории 50+. За сборную России сыграют такие известные игроки как: Александр Мирзоян, Сергей Горлукович, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Кузнецов, Сергей Кирьяков, Юрий Ковтун, Валерий Шмаров, Эрик Яхимович, Александр Шмарко, Эдуард Маркаров, Дмитрий Ананко, Олег Корнаухов, Валерий Кечинов, Альберт Осколков и Александр Филимонов.
Эта игра начнется сразу после матча молодежных составов "Крыльев" и "Зенита", который пройдет на втором поле "Металлурга". Начало встречи ветеранов в 16:15. Вход свободный и будет осуществляться через Западную трибуну. В перерыве этого поединка пройдет розыгрыш билетов на матч 12-го тура РПЛ "Крылья Советов" – "Зенит", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: ФК "КС"
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