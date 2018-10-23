Я нашел ошибку
Главные новости: 
Только в 2018 году квартиры или компенсации получили 852 человека, до конца года будут решены жилищные проблемы еще 250 жителей губернии.
Дмитрий Азаров: "До конца 2018 года 250 дольщиков въедут в новые квартиры"
Большинство домов без отопления находятся в историческом квартале города. Отсутствие тепла связано с авариями на коммуникационных сетях.
Губернатор рассказал о реновации исторического центра Самары
Глава региона Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале
Дмитрий Азаров о ситуации в Тольятти: "Нет в думе начальников"
Это обусловлено увеличением стоимости муки, бензина, упаковки и пищевых ингредиентов.
Производители предупредили о скором росте цены на хлеб
По данному нарушению будут приняты все необходимые меры.
Россельхознадзор: В пестравском молоке выявлены вредные бактерии
Дмитрий Азаров: Решение вопроса по строительству мостового перехода через Волгу — стратегически важное для СО
Шансы определения онкологических заболеваний на второй и третьей стадиях составляют более 90%. На данный момент устройство определяет рак за пять минут.
Российские учёные создали прибор, выявляющий рак и туберкулёз на ранних стадиях
По мнению главы Белого дома, в отличие от своих предшественников, он
Трамп рассказал, почему его не любят в других странах
сегодня  Вторник, 23 октября, 21:59
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/10:
USD 65.31
-0.5
EUR 75.37
0.05
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Матч ветеранов сборной России и "Крыльев" откроет новое поле на "Металлурге"

23 октября 2018 19:26
88
В воскресенье, 28 октября, состоится официальное открытие обновленного основного поля на стадионе
В воскресенье, 28 октября, состоится официальное открытие обновленного основного поля на стадионе "Металлург". Сборная ветеранов сборной России сыграет на нем с командой ветеранов футбольного клуба "Крылья Советов".

 На новое поле выйдут прославленные ветераны в возрастной категории 50+. За сборную России сыграют такие известные игроки как: Александр Мирзоян, Сергей Горлукович, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Кузнецов, Сергей Кирьяков, Юрий Ковтун, Валерий Шмаров, Эрик Яхимович, Александр Шмарко, Эдуард Маркаров, Дмитрий Ананко, Олег Корнаухов, Валерий Кечинов, Альберт Осколков и Александр Филимонов.

Эта игра начнется сразу после матча молодежных составов "Крыльев" и "Зенита", который пройдет на втором поле "Металлурга". Начало встречи ветеранов в 16:15. Вход свободный и будет осуществляться через Западную трибуну. В перерыве этого поединка пройдет розыгрыш билетов на матч 12-го тура РПЛ "Крылья Советов" – "Зенит", передает пресс-служба ФК "КС". 




Фото:   ФК  "КС"
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
22 августа 2018  21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.  ЧМ-2018
788
5 августа 2018  14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.
Больше всего фанатов приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.  ЧМ-2018
581
3 августа 2018  11:19
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
621
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7594
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8134
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7887
Весь список
Спорт в регионе
23 октября 2018  19:26
В воскресенье, 28 октября, состоится официальное открытие обновленного основного поля на стадионе
Матч ветеранов сборной России и "Крыльев" откроет новое поле на "Металлурге"
В воскресенье, 28 октября, состоится официальное открытие обновленного основного поля на стадионе "Металлург".   Спорт в регионе
87
23 октября 2018  18:15
В Ижевске завершились лично-командное Первенство России по стрельбе из пневматического оружия и личные Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия среди спортсменов в возрасте до 18 лет.
Воспитанники спортшколы ЦСКА/Самара Иван Бакулин и Андрей Ленский призеры всероссийских соревнованиях по стрельбе
В Ижевске завершились лично-командное Первенство России по стрельбе из пневматического оружия и личные Всероссийские соревнования по стрельбе... Спорт в регионе
98
23 октября 2018  12:12
Жители Самарской области предлагают разместить Центр спортивных единоборств в «Волгаре»
Жители Самарской области предлагают разместить Центр спортивных единоборств в «Волгаре»
На сегодняшний день рассматривается четыре локации для нового специализированного спорткомплекса. Спорт в регионе
127
23 октября 2018  11:14
Самарская комарда по аэробики отличилась в Нидерландах Она завоевала золото.
Самарская команда по аэробике отличилась в Нидерландах
Она завоевала золото. Спорт в регионе
258
22 октября 2018  15:33
Площадки имеют размеры 28 на 56 метров, хоккейные стеклопластиковые борта, покрытие – искусственный газон Condor Grass (Голландия).
В Тольятти построены две новые спортивные площадки
Площадки имеют размеры 28 на 56 метров, хоккейные стеклопластиковые борта, покрытие – искусственный газон Condor Grass (Голландия).   Спорт в регионе
220
22 октября 2018  15:28
Владимир Михайлович Кейлин – известный спортивный журналист и телеведущий.
В Самаре пройдет турнир по дзюдо памяти Владимира Кейлина
Владимир Михайлович Кейлин – известный спортивный журналист и телеведущий.  Спорт в регионе
256
22 октября 2018  14:28
Дмитрий Азаров поздравил Дарью Касаткину с победой в турнире «ВТБ Кубок Кремля»
"На теннисном корте этого престижного соревнования Вам не было равных."  Спорт в регионе
235
Весь список


Видео
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
445
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
437
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
500
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
467
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
916
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
744
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
776
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1172
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1213
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2321
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1732
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1910
Весь список

Мероприятия
‏В самарском литературном музее пройдет лекция: «Русский авангард. Софья Дымшиц»
На площадке Самарского университета пройдет Всероссийский театральный фестиваль “Увертюра”
В Самаре на Самарской площади у памятника Маршалу Устинову юнармейцы принесут присягу
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные