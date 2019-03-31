Матч в Самаре - в топ-5 по посещаемости в 21 туре РПЛ
31 марта 2019 23:21
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Матч в Самаре вошел в первую пятерку по посещаемости 21 тура вместе с играми в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Москве.
На игре между футбольными клубами "Крылья Советов" и "Арсенал", завершившейся со счетом 0:1, присутствовали почти 13 тысяч зрителей.
На игре в Краснодаре - 23,3 тысячи, на игре в Санкт-Петербурге - 43,2 тысячи, на матче в Ростове-на-Дону - 27,5 тысяч, в Москве - 21,7 тысяч.
По результатам матча, ставшего пятым по посещаемости в 21 туре РПЛ, ФК "Крылья Советов" занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ.
По данным ТурСтат, 2 млн 780 тысячи зрителей посетили матчи 21 тура РПЛ сезона 2018/19 при средней посещаемости, равной 16,6 тысяч зрителей за матч.
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