Матч между сборными Аргентины и Израиля 9 июня в Иерусалиме отменили из-за угрозы в адрес Лионеля Месси

«Лионель Месси получил большое количество угроз смерти. Другие футболисты сборной Аргентины проявили солидарность со своими капитаном и отказались выходить на поле. Для жителей нашей страны подобные угрозы стали обыденностью. Мы будет ждать новой возможности увидеть на своей земле игру одной из главных звезд аргентинского спорта», — цитирует The Jerusalem Post заявление посольства Израиля в Аргентине.Ранее глава Федерации футбола Палестины Джибриль Раджуб призвал Месси не выходить на поле в товарищеском матче против Израиля. Он обратился к болельщикам с требованием сжечь портреты и футболки капитана сборной Аргентины в том случае, если футболист примет участие в игре. Также Раджуб устроил демонстрацию перед представительством Аргентины в Палестине.На прошлой неделе депутат объединенного арабского списка израильского парламента Юсеф Джабарин призвал аргентинцев отменить матч против Израиля. Он счел, что таким образом аргентинцы должны отреагировать на действия израильтян в секторе Газа. Джабарин обратился с соответствующим письмом к аргентинскому послу в Израиле, подчеркнув, что «отказ от отмены матча будет опасным знаком Израилю, что мир игнорирует растущее число нарушений прав человека со стороны этой страны».Джабарин также призвал Месси не выходить на поле в том случае, если матч состоится. «Месси не может повернуться спиной к жертвам в Палестине», — заключил политик.На мундиале южноамериканцы стартуют в группе D игрой с Исландией, которая состоится 16 июня на столичной «Открытие Арене». 21 июня в Нижнем Новгороде сборная встретится с Хорватией, 26 июня в Санкт-Петербурге — с Нигерией.