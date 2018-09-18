Матч клуба "Крылья Советов" в Туле вошел в топ-5 самых посещаемых
18 сентября 2018 16:41
105
Популярность футбола в России значительно вырос благодаря прошедшему Чемпионату мира-2018.
На 35% выросла посещаемость футбольных матчей РПЛ по сравнению с прошлым сезоном до почти 19 тысяч зрителей в среднем за матч.
Больше 1 млн 57 тысяч человек посетили матчи первых семи туров РПЛ.
Москва, Екатеринбург, Тула, Казань и Оренбург вошли в первую пятерку популярных у футбольных болельщиков городов в прошедшем туре РПЛ.
Матч между клубами "Арсенал" и "Крылья Советов", собравший 10 тысяч 130 зрителей, вошел в первую пятерку по посещаемости в туре.
Рейтинг городов составлен по результатам анализа посещаемости стадионов на матчах РПЛ в 7 туре сезона-2018/19.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
583
5 августа 2018 14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург. ЧМ-2018
509
3 августа 2018 11:19
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
467
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7528
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8076
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7825
Спорт в регионе
18 сентября 2018 16:41
Матч собрал 10 тысяч 130 зрителей. Спорт в регионе
104
18 сентября 2018 13:50
Всех гостей ждет масса сюрпризов. Спорт в регионе
127
18 сентября 2018 12:46
Развитие технологий позволило миллионам пользователей делать ставки в режиме реального времени. Традиционно они выделяются высокими коэффициентами, что и... Спорт в регионе
30
17 сентября 2018 23:24
Глава Чечни Рамзан Кадыров оказался вовлечен в конфликт Хабиба с Тимати. Причем он постарался не занимать чью-то стороны, а захотел помирить спортсмена с... Спорт в регионе
86
17 сентября 2018 21:24
Дети до 4 лет проходят на стадион бесплатно в сопровождении взрослого без предоставления места. Спорт в регионе
436
17 сентября 2018 19:48
Лучший игрок: Богдан Чинарев (Приволжье, ПФК "Крылья Советов" Самара). Спорт в регионе
348
17 сентября 2018 19:44
Лучшим игроком турнира был признан форвард "КС-ЦПФ" Георгий Рузаев. Лучшим вратарем стал Артем Шишкин. Спорт в регионе
304
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
368
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15068
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
430
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
604
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
686
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1043
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
590
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
689
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1670
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1186
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1284
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1238
Мероприятия