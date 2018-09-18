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Матч клуба "Крылья Советов" в Туле вошел в топ-5 самых посещаемых
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Матч клуба "Крылья Советов" в Туле вошел в топ-5 самых посещаемых

18 сентября 2018 16:41
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Матч собрал 10 тысяч 130 зрителей.
Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов команд-участниц Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по итогам посещаемости матчей 7 тура РПЛ, прошедшего с 14 по 17 сентября 2018 года.

Популярность футбола в России значительно вырос благодаря прошедшему Чемпионату мира-2018.

На 35% выросла посещаемость футбольных матчей РПЛ по сравнению с прошлым сезоном до почти 19 тысяч зрителей в среднем за матч.

Больше 1 млн 57 тысяч человек посетили матчи первых семи туров РПЛ.

Москва, Екатеринбург, Тула, Казань и Оренбург вошли в первую пятерку популярных у футбольных болельщиков городов в прошедшем туре РПЛ.

Матч между клубами "Арсенал" и "Крылья Советов", собравший 10 тысяч 130 зрителей, вошел в первую пятерку по посещаемости в туре.

Рейтинг городов составлен по результатам анализа посещаемости стадионов на матчах РПЛ в 7 туре сезона-2018/19. 
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