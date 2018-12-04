Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» состоится скорее всего 22 мая 2019 года
4 декабря 2018 16:48
255
Холодный вечер
— За час до игры температура была минус 18 с последующим прогнозом на понижение, — рассказал генеральный директор «Крыльев» Виталий Шашков. — Поэтому было принято решение, что матч не состоится. Как я понимаю, переносить его будут на весеннюю часть чемпионата.
Мы видели по телекартинке, как футболисты обеих команд в 18.45 снимали на мобильные телефоны уже минус 23. Можно ли было доигрывать матч в таких условиях?
Красноярский «Енисей» в ту же субботу сыграл матч с «Тереком». Вничью — 1:1. Но столбик термометра показывал «всего-то» минус 14,6 градуса.
Шум в прессе по поводу субботних матчей в Красноярске и Оренбурге стоял большой. Кому нужен такой календарь? Мерзнут и болельщики, и сами футболисты.
Напомним, с нашими это уже второй случай в нынешнем году. В феврале «Спартак» отказался играть с «Крыльями» четвертьфинальный матч Кубка России, поскольку в Самаре было минус 17. В результате встречу перенесли на начало апреля («красно-белые» в итоге победили со счетом 3:1).
Подсказка регламента
Что говорит регламент премьер-лиги? Согласно пункту 5 статьи 6 матч может быть отменен, если температура ниже минус 15. Читаем дословно. «При температуре воздуха ниже минус 15 или выше плюс 35 за час до матча на высоте 1 метр в центре поля судья и представители команд принимают решение о возможности проведения матча. В случае если отсутствуют предпосылки изменения температуры до допустимого значения к началу матча и хотя бы одна из команд отказывается проводить матч при указанных условиях, матч переносится на другой срок (день и/ или время)».
— Почему изначально при составлении календаря поставили в Оренбурге игру на 1 декабря? — спросили спортивного директора РПЛ Виктора Пышкина.
— Никто не мог сказать, какая погода будет в любом месте, — ответил тот. — Прогнозы — не гарантия того, что предсказание сбудется. В Красноярске говорили, что будет минус 20, а по факту — минус 14, и игра состоялась. Конечно, не говорю, что это футбольная погода и при ней комфортно футболистам и зрителям. Конечно, нет. Но у нас в регламенте так написано.
Искать компромиссы
— Решение об отмене принимала вся команда, — говорит директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов. — При такой погоде невозможно играть. Я постоял на улице три минуты в теплой куртке и чуть с ума не сошел. А футболистам как-то бегать нужно, дышать. Зачем играть при минус 20? Не жалко ли денег? Ну что мы можем тут поделать, обязаны были явиться в Оренбург. Таков регламент. По календарю есть, конечно, вопросы. Надо искать компромиссы.
Было ли подобное в прошлом? Конечно. 10 ноября 1993 года — самый холодный день в истории российского футбола. Тогда состоялись матчи при рекордно низкой температуре в Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде. И ничего, выжили! Футболисты, правда, при этом использовали опыт лыжников — наматывали на носки в бутсах и на отдельные части тела целлофановые пакеты. «Крылья» тогда встречались с ЦСКА. Термометр показывал минус 20. Наша команда под руководством Виктора Антиховича оказалась более морозоустойчивой и обыграла армейцев со счетом 2:0.
Самой низкой в тот день была температура воздуха в Екатеринбурге. «Уралмаш» разгромил набережночелнинский «КамАЗ» со счетом 4:1 при минус 24. Любопытно, что участником того знаменательного матча был нынешний наставник «Оренбурга» Владимир Федотов.
— Главное для нас — здоровье футболистов, это приоритет, — высказал свое мнение о переносе матча врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев. — Очень хорошо, что работает соответствующий регламент. Считаю очень грамотным решение не играть сегодня. Здоровье человека не вернешь, а потраченные на дорогу деньги можно заработать. Помимо внешнего есть и внутреннее охлаждение организма любого человека. При такой погоде существует большая вероятность получить различные серьезные заболевания, например, бронхит или воспаление легких.
— Мы знали, что будет холодно, но прилетели и готовились к игре. Решение о переносе восприняли нормально. Сейчас холодно, и будет только морознее. Нам не нужно рисковать здоровьем игроков. У нас и так много травмированных, — подытожил главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович.
Когда переигровка?
Пока об этом говорят осторожно. Резервный день забронирован в календаре на 22 мая. В таком случае «Крылья» за неделю должны провести три заключительных матча премьерлиги — со «Спартаком» (19 мая), «Оренбургом» (22 мая) и ЦСКА (26 мая). Правда, у составителей календаря есть запасной вариант — дни проведения кубковых матчей. Ведь «Крылья» уже вылетели из розыгрыша, а «Оренбург» после домашнего поражения от «Арсенала» (2:4) близок к вылету из четвертьфинала, который теперь проводится в два раунда.
Завершать нынешний футбольный год «Крылья Советов» будут 8 декабря на «Самара Арене» матчем с «Ростовом». Не повторится ли оренбургский казус? Пока синоптики обещают в Самаре минус шесть с небольшим снежком. И матч назначен на разгар дня — 13.30, а не на вечер.
К этому времени игроки залечат травмы, чтобы выдать с командой Валерия Карпина суперматч. По крайней мере футбольная Самара на это надеется. Пока же «Крылья» просматривают очередных новичков из ФНЛ. Вслед за защитником Максимом Карповым из волгоградского «Ротора» прибыл 22-летний полузащитник Денис Якуба. В текущем первенстве ФНЛ бывший опорник молодежной сборной России провел 11 матчей.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
9 ноября 2018 11:00
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
371
27 октября 2018 13:01
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
617
26 октября 2018 22:43
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. ЧМ-2018
477
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7643
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8188
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7937
Спорт в регионе
4 декабря 2018 16:48
Завершать нынешний футбольный год «Крылья Советов» будут 8 декабря на «Самара Арене» матчем с «Ростовом». Не повторится ли оренбургский казус?... Спорт в регионе
254
4 декабря 2018 16:13
В Соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из Самарской области, Ульяновской области и Республики Удмуртия. Спорт в регионе
170
4 декабря 2018 15:22
В них приняли участие более 200 спортсменок со всей России. Спорт в регионе
142
4 декабря 2018 15:13
В соревнованиях принимали участие более 70 сильнейших спортсменов страны из различных регионов. Спорт в регионе
145
4 декабря 2018 15:09
Ему - 83 года! Фантастика! Спорт в регионе
172
4 декабря 2018 09:01
Он пройдет 14 декабря в "МТЛ Арене". Спорт в регионе
334
3 декабря 2018 22:30
УЕФА принял решение ввести использование видеоповторов, не дожидаясь следующего сезона. Спорт в регионе
357
Видео
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
369
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
691
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
607
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
1042
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1133
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
1072
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
965
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
902
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1312
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1702
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1738
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2926
Мероприятия