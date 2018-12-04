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Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» состоится скорее всего 22 мая 2019 года

4 декабря 2018 16:48
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Завершать нынешний футбольный год «Крылья Советов» будут 8 декабря на «Самара Арене» матчем с «Ростовом». Не повторится ли оренбургский казус? Пока синоптики обещают в Самаре минус шесть с небольшим снежком. И матч назначен на разгар дня — 13.30, а не на
Начало второго круга для нашей команды оказалось смазанным. Мороз вмешался в проведение субботнего матча «Оренбург» — «Крылья Советов», назначенного на 17.30. И как определила экспертная комиссия, холодало с каждой минутой, передает sgpress.ru.

Холодный вечер

— За час до игры температура была минус 18 с последующим прогнозом на понижение, — рассказал генеральный директор «Крыльев» Виталий Шашков. — Поэтому было принято решение, что матч не состоится. Как я понимаю, переносить его будут на весеннюю часть чемпионата.

Мы видели по телекартинке, как футболисты обеих команд в 18.45 снимали на мобильные телефоны уже минус 23. Можно ли было доигрывать матч в таких условиях?

Красноярский «Енисей» в ту же субботу сыграл матч с «Тереком». Вничью — 1:1. Но столбик термометра показывал «всего-то» минус 14,6 градуса.

Шум в прессе по поводу субботних матчей в Красноярске и Оренбурге стоял большой. Кому нужен такой календарь? Мерзнут и болельщики, и сами футболисты.

Напомним, с нашими это уже второй случай в нынешнем году. В феврале «Спартак» отказался играть с «Крыльями» четвертьфинальный матч Кубка России, поскольку в Самаре было минус 17. В результате встречу перенесли на начало апреля («красно-белые» в итоге победили со счетом 3:1).

Подсказка регламента

Что говорит регламент премьер-лиги? Согласно пункту 5 статьи 6 матч может быть отменен, если температура ниже минус 15. Читаем дословно. «При температуре воздуха ниже минус 15 или выше плюс 35 за час до матча на высоте 1 метр в центре поля судья и представители команд принимают решение о возможности проведения матча. В случае если отсутствуют предпосылки изменения температуры до допустимого значения к началу матча и хотя бы одна из команд отказывается проводить матч при указанных условиях, матч переносится на другой срок (день и/ или время)».

— Почему изначально при составлении календаря поставили в Оренбурге игру на 1 декабря? — спросили спортивного директора РПЛ Виктора Пышкина.

— Никто не мог сказать, какая погода будет в любом месте, — ответил тот. — Прогнозы — не гарантия того, что предсказание сбудется. В Красноярске говорили, что будет минус 20, а по факту — минус 14, и игра состоялась. Конечно, не говорю, что это футбольная погода и при ней комфортно футболистам и зрителям. Конечно, нет. Но у нас в регламенте так написано. 

Искать компромиссы

— Решение об отмене принимала вся команда, — говорит директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов. — При такой погоде невозможно играть. Я постоял на улице три минуты в теплой куртке и чуть с ума не сошел. А футболистам как-то бегать нужно, дышать. Зачем играть при минус 20? Не жалко ли денег? Ну что мы можем тут поделать, обязаны были явиться в Оренбург. Таков регламент. По календарю есть, конечно, вопросы. Надо искать компромиссы.

Было ли подобное в прошлом? Конечно. 10 ноября 1993 года — самый холодный день в истории российского футбола. Тогда состоялись матчи при рекордно низкой температуре в Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде. И ничего, выжили! Футболисты, правда, при этом использовали опыт лыжников — наматывали на носки в бутсах и на отдельные части тела целлофановые пакеты. «Крылья» тогда встречались с ЦСКА. Термометр показывал минус 20. Наша команда под руководством Виктора Антиховича оказалась более морозоустойчивой и обыграла армейцев со счетом 2:0.

Самой низкой в тот день была температура воздуха в Екатеринбурге. «Уралмаш» разгромил набережночелнинский «КамАЗ» со счетом 4:1 при минус 24. Любопытно, что участником того знаменательного матча был нынешний наставник «Оренбурга» Владимир Федотов.

— Главное для нас — здоровье футболистов, это приоритет, — высказал свое мнение о переносе матча врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев. — Очень хорошо, что работает соответствующий регламент. Считаю очень грамотным решение не играть сегодня. Здоровье человека не вернешь, а потраченные на дорогу деньги можно заработать. Помимо внешнего есть и внутреннее охлаждение организма любого человека. При такой погоде существует большая вероятность получить различные серьезные заболевания, например, бронхит или воспаление легких.

— Мы знали, что будет холодно, но прилетели и готовились к игре. Решение о переносе восприняли нормально. Сейчас холодно, и будет только морознее. Нам не нужно рисковать здоровьем игроков. У нас и так много травмированных, — подытожил главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович.

Когда переигровка?

Пока об этом говорят осторожно. Резервный день забронирован в календаре на 22 мая. В таком случае «Крылья» за неделю должны провести три заключительных матча премьерлиги — со «Спартаком» (19 мая), «Оренбургом» (22 мая) и ЦСКА (26 мая). Правда, у составителей календаря есть запасной вариант — дни проведения кубковых матчей. Ведь «Крылья» уже вылетели из розыгрыша, а «Оренбург» после домашнего поражения от «Арсенала» (2:4) близок к вылету из четвертьфинала, который теперь проводится в два раунда.

Завершать нынешний футбольный год «Крылья Советов» будут 8 декабря на «Самара Арене» матчем с «Ростовом». Не повторится ли оренбургский казус? Пока синоптики обещают в Самаре минус шесть с небольшим снежком. И матч назначен на разгар дня — 13.30, а не на вечер.

К этому времени игроки залечат травмы, чтобы выдать с командой Валерия Карпина суперматч. По крайней мере футбольная Самара на это надеется. Пока же «Крылья» просматривают очередных новичков из ФНЛ. Вслед за защитником Максимом Карповым из волгоградского «Ротора» прибыл 22-летний полузащитник Денис Якуба. В текущем первенстве ФНЛ бывший опорник молодежной сборной России провел 11 матчей.
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