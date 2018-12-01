Матч "Оренбург" – "Крылья Советов" перенесен

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За час до матча 16-го тура РПЛ "Оренбург" – "Крылья Советов" совместная комиссия с участием представителей команд и официальных лиц матча произвела замер температуры в центре поля.Термометр показал -17 градусов.Учитывая динамику понижения температуры к началу матча, было принято решение о переносе матча.Дата матча будет определена позднее. Наша команда отправилась в аэропорт Оренбурга, откуда вылетит в Самару.Свою следующую игру "Крылья Советов" проведут на стадионе "Самара Арена" 8 декабря с "Ростовом", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС