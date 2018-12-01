Матч "Оренбург" – "Крылья Советов" перенесен
1 декабря 2018 18:05
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Термометр показал -17 градусов.
Учитывая динамику понижения температуры к началу матча, было принято решение о переносе матча.
Дата матча будет определена позднее. Наша команда отправилась в аэропорт Оренбурга, откуда вылетит в Самару.
Свою следующую игру "Крылья Советов" проведут на стадионе "Самара Арена" 8 декабря с "Ростовом", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
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