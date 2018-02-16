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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Матч Кубка ФНЛ "Крылья Советов" – "Чайка"закончился со счетом 1:0

16 февраля 2018 14:46
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Гол Бурлака принес победу
ФОНБЕТ-Кубок ФНЛ. Группа А. 3 тур.

Гол Бурлака принес победу "Крыльям".

"Крылья Советов" – "Чайка" (Песчанокопское) – 1:0, сообщает пресс-служба ФК "КС".



Фото:   ФК "КС" 
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