Матч "Крылья Советов" – "Спартак" перенесен на резервный день. О дате будет сообщено дополнительно

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Это послужило основанием для представителей "Спартака" заявить о том, что они не согласны проводить игру в таких условиях. Представители команды "Крылья Советов" были готовы сыграть в текущих условиях и при данной температуре, но согласно рекомендациям официальных лиц, в случае, если одна из команд не согласна проводить матч при температуре ниже -15 градусов, то он переносится на резервный день.О дате будет сообщено дополнительно. Команда "Спартак" возвращается в Москву. "Крылья Советов" будут готовиться в Самаре к игре с питерским "Динамо" в Первенстве ФНЛ, которая состоится 4 марта, сообщает пресс-служба ФК "КС"."Матч всё-таки отменили. Зима не сдаётся,но футбол возьмёт своё! Обыграть "Спартак" почётно и в феврале, и в апреле", - написал Дмитрий Азаров в Твиттере.Фото: ФК "КС"