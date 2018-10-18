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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Матч "Крылья Советов" - "Краснодар" состоится 1 ноября в 19:00 по самарскому времени.

18 октября 2018 19:45
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Определено время начала матчей 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу 2018/2019.

Матч "Крылья Советов" - "Краснодар" состоится 1 ноября (четверг) в 19:00 по самарскому времени, передает пресс-служба ФК "КС". 
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Комментарии



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