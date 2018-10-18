Матч "Крылья Советов" - "Краснодар" состоится 1 ноября в 19:00 по самарскому времени.
18 октября 2018 19:45
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Матч "Крылья Советов" - "Краснодар" состоится 1 ноября (четверг) в 19:00 по самарскому времени, передает пресс-служба ФК "КС".
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