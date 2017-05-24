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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Маслов и Гаджиев могут вернуться в "Крылья Советов"

24 мая 2017 10:20
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Маслов и Гаджиев могут вернуться в

Условие, при котором оба специалиста перейдут в самарский клуб, – смена менеджмента "Крыльев".

В менеджменте "Крыльев Советов" и на посту главного тренера команды могут произойти изменения.

В клуб на пост гендиректора может прийти Денис Маслов, занимающий пост исполнительного директора "Амкара". В этом случае команду может возглавить Гаджи Гаджиев, срок контракта которого с "Амкаром" истек по окончании этого чемпионата. Условие, при котором оба специалиста перейдут в самарский клуб, – смена менеджмента "Крыльев", пишет Спорт-Экспресс.

– Пока не готов ничего комментировать, – сказал Маслов, говоря о возможной смене работы.

Напомним, по итогам завершившегося чемпионата самарцы покинули премьер-лигу, заняв 15-е место. Следующий сезон "Крылья" проведут в ФНЛ. (Сергей ЕГОРОВ)

Оба специалиста ранее уже работали в "Крыльях". Маслов пришел в клуб осенью 2011 года, но был уволен после сезона-2014/15, в котором команда впервые вылетела из элитного дивизиона. В свою очередь Гаджиев дважды возглавлял команду: с 2003 по 2006 год, и с декабря 2012 по август 2013. В 2004 году "Крылья" под руководством Гаджиева заняли третье место в чемпионате России (лучший результат в истории команды), а также вышли в финал Кубка России.
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