Мартен Фуркад: «Россию нельзя наказывать вечно за то, что сделали отдельные чиновники и спортсмены»

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Фуркад заявил, что он против бойкота этапа Кубка мира в Тюмени, о котором ранее объявили сборные США и Чехии.«Моя позиция по вопросам допинга и тех российских спортсменов, что оказались обманщиками, ясна, но позиция по отношению к России у меня иная. Эта страна — фанат биатлона, и я думаю, что Россию нельзя наказывать вечно за то, что сделали лишь отдельные чиновники и некоторые спортсмены», — сказал Фуркад агентству AFP.«Решение оставить этап Кубка мира в Тюмени спорное? Я так не думаю. Это хороший этап и я буду рад принять у нем участие и выступить перед российскими болельщиками», — добавил француз, который лидирует в общем зачете Кубка мира.В субботу, 24 февраля, о бойкоте российского этапа объявили сборные Чехии и США. Обе команды заявили, что бойкотируют соревнования в Тюмени в знак протеста против системы допинга, которая существует в России. Глава Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза заявил, что Чехия постоянно выступала против применения допинга российскими спортсменами, и отказывается от участия в этапе Кубка мира в Тюмени, так как считает, что Международный союз биатлонистов должен был перенести эти соревнования. Аналогичную позицию заняли американцы и канадцы.Фуркад в разговоре с AFP также заявил, что считает правильным разрешить сборной России пройти на церемонии закрытия Олимпиады под своим флагом. «Я более или менее поддерживаю радикальные меры МОК против тех, кто нарушил правила на Олимпиаде в Сочи, но я считаю, что те, кто сюда приехал, имеют право выйти на церемонию под своим флагом. К этим спортсменам относились намного строже, чем к любым другим. Если бы такие же строгие правила применялись к представителям других сборных, многие из них не получили бы право выступить на этой Олимпиаде», — заключил Фуркад.МОК должен решить вопрос о разрешении российского флага на церемонии закрытия 24 февраля. Ранее представители комитета сообщали, что запрет на флаг будет снят в том случае, если российские спортсмены не нарушат правила, объявленные МОК, до конца Олимпиады. На решение МОК могут повлиять инциденты с керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой, которые сдали в Пхёнчхане положительные допинг-пробы.«Русские очень патриотичны, и я не думаю, что запрет на использование российского флага решит проблему допинга. И те спортсмены, которые приехали сюда, за исключением двух дисквалифицированных, заслужили право выйти со своим флагом. Если им вернут флаг сейчас, это будет отличное отношение, потому что для них это и так были трудные Игры», — сказал Фуркад.Фото: Hendrik Schmidt/dpa